Lucchetto SMART con impronta digitale e impermeabile su Amazon a quasi 20 euro

Un lucchetto smart in vendita su Amazon ad un prezzo straordinario. Si tratta di un catenaccio di ultima generazione in grado di essere sbloccato con l’impronta digitale o direttamente dallo smartphone con la propria applicazione. Il costo è di soli 24,29 € su Amazon. Per poterlo portare a casa dovete solo completare l’acquisto.

Tra le principali caratteristiche di questo lucchetto smart c’è la possibilità di autorizzare da remoto l’apertura, il tutto con l’applicazione ufficiale. In poche parole se uno dei vostri familiari vorrà aprire il vostro armadietto a casa, potrà farlo previa vostra autorizzazione direttamente dallo smartphone.

Il vero e proprio selling point di questo oggetto è poi la possibilità di sbloccarlo con l’impronta digitale, grazie al lettore impresso sul lato frontale. Basteranno frazioni di secondi per sbloccarlo, in modo da avere accesso a quello che stavate proteggendo in maniera molto solida. Proprio la solidità non deve passare inosservata, visto che questo lucchetto è in acciaio inossidabile e in grado di resistere alle forzature. È inoltre anche impermeabil e da una batteria ricaricabile che può supportare sei mesi di stand-by.