L’Agenzia spaziale europea ha chiarito un dubbio che si celava dietro il mistero dell’ibernazione. L’unica procedura che sembra essere sensata in assenza di altri possibili metodi teorici di viaggio nello spazio. Ma viaggiare più velocemente della luce e passare attraverso i wormhole non è ancora possibile per gli astronauti.

L’idea di ibernare gli astronauti è stata diffusa in film di fantascienza come Star Wars, Empire Strikes Back e Avatar. In Star Wars, Han Solo è stato congelato da un cacciatore di taglie e consegnato a Jabba the Hutt, e in Avatar, i soldati sono stati ibernati nel loro viaggio dalla Terra verso una missione sul pianeta Pandora.

In questi film, i viaggiatori vengono messi in uno stato di sonno simile all’ibernazione. L’idea alla base di questa tecnica è bloccare il metabolismo di una persona e la mente per far risparmiare migliaia di ore di viaggio nello spazio.

Possiamo andare in una sorta di “letargo?”

Un esame della relazione tra massa corporea e dispendio energetico negli animali che vanno in letargo è stato fatto da Francisco Bozinovic, Roberto F. Nespolo e Carlos Mejias (Millennium Institute for Integrative Biology).

Questi ricercatori cileni hanno cercato di capire se l’ibernazione è possibile per le persone e, al momento, i numeri non sembrano a favore. Gli animali più piccoli vanno in letargo in modo più efficace.

La loro ricerca indica che probabilmente c’è una ragione per cui non c’è abbondanza di mammiferi in letargo della nostra taglia (o più grande).

Hanno scoperto che il letargo per gli animali più piccoli è più efficace che per gli animali più grandi. Gli orsi, che sono lo stereotipo che ci viene in mente quando pensiamo al letargo, vanno in letargo in modo leggermente diverso rispetto agli animali più piccoli.