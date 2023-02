Intel ha previsto uno dei peggiori trimestri della sua storia, vedendo oltre 11 miliardi di dollari spazzati via dal suo valore di mercato in un solo giorno mentre gli investitori fuggono.

Le azioni Intel sono crollate del 10% durante il fine settimana, dopo aver avvertito che le sue entrate trimestrali potrebbero scendere al livello più basso dal 2010.

Le azioni della società sono scese di oltre il 42% negli ultimi dodici mesi, poiché le vendite di PC sono scese ai minimi storici.

Intel ha previsto vendite nel primo trimestre comprese tra 14,7 miliardi di dollari australiani e 16,2 miliardi di dollari australiani, ben lontane dalle stime di Wall Street di 19,6 miliardi.

Piuttosto che le previsioni di Wall Street di un profitto di 35 centesimi per il trimestre, Intel prevede di perdere 21,1 centesimi durante tutto il periodo. Il margine lordo dell’azienda sarà del 39% per il trimestre, in calo rispetto al 53,1% del primo trimestre del 2021 e di oltre il 10% in meno rispetto alla rivale più vicina AMD.

Nuovi piani per risparmiare

Si prevede che le spedizioni di PC diminuiranno fino a 260 milioni di unità nel 2023, rispetto ai 350 milioni del 2021. I mercati dei consumatori e dell’istruzione sono stati duramente colpiti e le vendite dei data center sono diminuite di un terzo.

Inoltre, secondo Intel, anche il mercato dei server subirà un duro colpo nella prima metà dell’anno. Ciò segue un calo del fatturato del 32% su base annua e una perdita netta di 906 milioni di dollari per il trimestre di dicembre.

“Vorrei ricordare a tutti che stiamo intraprendendo un viaggio pluriennale“, ha dichiarato venerdì il CEO di Intel Pat Gelsinger durante una teleconferenza, sottolineando la “volatilità in tutti i mercati” durante il prossimo anno.

“Anche se sappiamo che questa dinamica si invertirà, prevedere quando sarà difficile“, ha aggiunto. Intel aveva precedentemente annunciato misure per ridurre i costi che dovrebbero far risparmiare 4,22 miliardi di dollari nel 2023 e fino a 14 miliardi entro il 2025.

Nel frattempo, Gelsinger ha aumentato la spesa nelle fabbriche statunitensi, parte dell’allontanamento dell’azienda dalla dipendenza cinese.