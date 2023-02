Negli ultimi mesi si sono verificati diversi cambiamenti sia per quanto riguarda la TV sia per il digitale terrestre. Di fatto, con l’inizio del 2023, sono scomparsi diversi canali per dare spazio a delle emittenti televisive che sono andate a sostituire quelle presenti in precedenza.

In più, per far fronte alle nuove esigenze, i nuovi sistemi di digitale terrestre hanno apportato delle novità importanti e delle impostazioni nascoste che in pochi conoscevano. Ciononostante, pare che queste soluzioni siano servite a ben poco.

Questi nuovi stratagemmi da parti delle emittenti televisive non sono riusciti ugualmente a contenere la migrazione di milioni di utenti alle piattaforme TV online. Infatti, è già qualche anno che il modo di intrattenere le persone non è più lo stesso: con Netflix, Disney+ e altri, il digitale terrestre perde sempre più appeal.

Il digitale terrestre ha dei rivali molto potenti e il modo di guardare la TV potrebbe cambiare per sempre

Le emittenti televisive non provano neanche a competere con questi grandi colossi: è una guerra persa ai nastri di partenza. Il rischio principale per il digitale terrestre si è palesato proprio alla fine del 2022: una piattaforma di streaming ha proposto gli stessi contenuti della TV, e per questo le emittenti principali sono in apprensione.

Tramite i dati di Auditel, società principale che analizza gli ascolti dei programmi televisivi, la piattaforma online RaiPlay è riuscita a ottenere un boom di ascolti e di streaming nel 2022: si parla di circa 2,4 milioni di utenti per un totale di 231.000 ore viste in tutto l’anno. Un dato che si esalta ancora di più con il Festival di Sanremo, essendo che la piattaforma ha raggiunto gli oltre 4 milioni di ascolti. E questa eventualità potrebbe ripresentarsi anche quest’anno.

Questo dato certifica ancora di più quanto gli utenti stiano preferendo sempre di più le piattaforme online, non solo per guardare serie TV, documentari o film, ma anche per i programmi televisivi convenzionali visibili mediante il digitale terrestre. Per la Rai non può essere che un bene, essendo che gli spettatori stanno aumentando. Le altre emittenti, invece, devono stare attente, poiché il rischio di sprofondare è molto elevato.