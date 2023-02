La China Academy of Engineering Physics (CAEP), gestita dallo stato, è stata una delle prime a essere inserita in una lista nera delle esportazioni statunitensi nel 1997 a causa del suo lavoro nel campo delle armi nucleari, impedendole di acquistare tecnologia americana.

Tuttavia, secondo un rapporto del Wall Street Journal, l’istituto ha ottenuto hardware statunitense almeno una dozzina di volte dal 2020, inclusi i processori Xeon Gold di Intel e le schede grafiche GeForce RTX di Nvidia, da utilizzare nei computer dell’accademia.

Intel e Nvidia non possono vendere i propri prodotti direttamente al CAEP; invece, l’istituto li ha acquistati da mercati cinesi come Taobao, Aliexpress e altri rivenditori. Una revisione del WSJ ha trovato almeno 34 ordini nell’ultimo decennio di semiconduttori americani. Il laboratorio studia la fluidodinamica computazionale, un vasto campo scientifico che include la modellazione di esplosioni nucleari; i fisici del CAEP hanno contribuito a sviluppare la prima bomba all’idrogeno del paese.

Il problema è per cosa vengono usati

Questo fa capire quanto difficile sia far rispettare le restrizioni sulle esportazioni statunitensi alla Cina. Nvidia ha affermato che i milioni di PC venduti in tutto il mondo significano che non può controllare dove finiscono i suoi prodotti. Intel ha affermato di rispettare le normative e le sanzioni sull’esportazione, così come i suoi distributori e clienti.

“È incredibilmente difficile far rispettare le restrizioni statunitensi quando si tratta di transazioni all’estero“, ha detto al WSJ l’ex alto funzionario del Dipartimento del Commercio Kevin Wolf.

Il Dipartimento della Difesa ha affermato che negli ultimi anni la Cina ha accelerato lo sviluppo di armi nucleari. L’Esercito popolare di liberazione ha attualmente più di 400 testate, una cifra che potrebbe raggiungere circa 1.500 entro il 2035 se l’attuale tasso di espansione continua.