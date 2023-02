Un gadget davvero inedito ed esclusivo lo troviamo su Amazon, questi non è altro che una telecamera di sicurezza integrata all’interno di una lampadina, avete capito bene, rappresenta un must have per i tech-addicted, con la possibilità comunque di acquistarla con un esborso finale di soli 20 euro.

Gli sconti lanciati da Amazon nell’ultimo periodo sono tutti elencati gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram dedicato, dove potete trovare le offerte Amazon con i coupon gratis, e tantissime riduzioni di prezzo da non perdere di vista. Premete qui per entrare subito.

Gadget in offerta su Amazon, costa solo 20 euro

Un gadget davvero molto strano, se non addirittura assurdo vi attende su Amazon, si tratta a tutti gli effetti di una telecamera di sicurezza nascosta all’interno di una lampadina. Questo prodotto ha un prezzo incredibilmente basso, poiché costa solamente 21,90 euro (LINK ACQUISTO), considerando comunque la qualità generale dello stesso.

Come anticipato è una telecamera di sicurezza, integra un sensore da 2 megapixel che registra tranquillamente in FullHD, controllabile da applicazione mobile (compatibile con Android e iOS), ed il cui obiettivo risulta essere ruotabile a 360 gradi, con funzioni di pan e tilt (in due direzioni si intende). La connessione alla rete avviene tramite WiFi monobanda a 2,4GHz, risultano essere così compatibile con qualsiasi operatore telefonico.

Tutte le specifiche elencate rientrano nel mondo delle telecamere di sicurezza, peccato che la suddetta sia integrata direttamente in una lampadina, infatti potrà essere agganciata all’apposito connettore E27, ricevendo così corrente, senza dover necessariamente ricorrere ad una presa a muro. Al link inserito potete trovare maggiori dettagli di un prodotto che sicuramente vuole far parlare di sé.