Caffè, gli studiosi consigliano di non berlo mai a stomaco vuoto

Bere il caffè a stomaco vuoto potrebbe essere un grave errore per la nostra salute. La caffeina presente al suo interno, infatti, è un alcaloide che può influenzare il DNA delle cellule del corpo. Ecco cosa provoca all’interno dell’organismo.

Caffè: ecco quanto bisogna berne per fare del bene al nostro organismo

Assumere caffè senza mangiare nulla aumenta la produzione di acido gastrico, che può danneggiare la mucosa dello stomaco e causare problemi come gastrite, ulcera, bruciore o reflusso gastroesofageo. Anche il caffè decaffeinato può causare gli stessi problemi, soprattutto nei soggetti più sensibili.

Dunque, come comportarsi qualora se ne volesse bere una tazzina? Per evitare ogni possibile conseguenza, i nutrizionisti consigliano di bere caffè senza zucchero accompagnato da yogurt e pezzetti di frutta fresca. È importante evitare di aggiungere la parte zuccherina alla bevanda poiché la frutta ne è già colma (fruttosio), mentre lo yogurt contiene lattosio. In alternativa, è possibile bere il caffè senza zucchero accompagnato da un pezzo di pane con un po’ di miele.

Non bisogna poi dimenticare di non superare le 4 tazzine al giorno. Un team di ricerca dell’Ospedale Universitario di Navarra Pamplona in Spagna ha dimostrato che berne nella giusta quantità giornaliera riduce significativamente il rischio di morte precoce. In conclusione, bere caffè è un’abitudine salutare se si seguono alcune precauzioni, come evitare di berlo a stomaco vuoto, bere caffè accompagnato da alimenti nutrienti e non superare le 4 tazzine al giorno.

Ora passiamo alla parte teorica, dicendovi alcuni segreti sulla sua realizzazione. Innanzitutto le varietà più comuni sono la Coffea arabica e la Coffea robusta, coltivate in Sud America, Africa, India e Sud-Est asiatico. La pianta inizia a produrre i frutti (chiamati anche ciliegie del caffè) intorno al quinto anno di vita per poi fiorire anche più volte durante l’anno. La raccolta avviene scegliendo i chicchi selezionati più adatti.