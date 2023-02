WindTre apre la sua compagna promozionale nel mese di febbraio all’insegna della continuità con il recente passato. Il provider arancione, che non vuole certamente essere da meno rispetto a Iliad, vuole garantire al pubblico soluzioni sempre più vantaggiose nella telefonia mobile. Un esempio è dato dalla conferma nei suoi listini della Go Unlimited Star+.

WindTre regala Giga senza limiti in questa promo di febbraio

Da settimane, la WindTre Go Unlimited Star+ viene considerata da pubblico ed addetti ai lavori come la migliore tariffa della telefonia mobile, grazie all’incontro dei prezzi più economici in Italia con soglie di consumi senza limiti.

In particolare, tutti gli utenti che scelgono questa proposta avranno chiamate senza limiti verso tutti, Giga illimitati per navigare in internet ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

La Go Unlimited Star+ assicura una convenienza totale non solo per costi e soglie, ma anche per una condizione commerciale. WindTre infatti garantisce a tutti gli abbonati un prezzo bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM, senza alcuna rimodulazione possibile né per i costi mensile né tantomeno per le soglie di consumo di partenza.

Come per altre promozioni, la quota di attivazione per la sottoscrizione di tale tariffa e per l’acquisto della SIM resta di 10 euro. Gli utenti dovranno però altresì effettuare la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad o l’apertura di una nuova rete con nuovo numero.