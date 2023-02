L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa solidale nei confronti dell’Ucraina, inserendo una nuova scadenza per i minuti in regalo dall’Italia.

La promozione, si è attivata a partire dallo scorso 3 marzo 2022 per tutti i clienti dell’operatore e ora, porta la nuova scadenza del 31 marzo 2023. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile proroga i minuti illimitati verso l’Ucraina

In seguito a questa nuova proroga, i clienti potranno usufruire delle chiamate illimitate verso l’Ucraina per un ulteriore periodo di tempo. Nel dettaglio, salvo ulteriori cambiamenti, la promozione solidale rimane valida fino al 31 marzo 2023. Per usufruire dei minuti dall’Italia verso i numeri di rete fissa e rete mobile dell’Ucraina, i clienti Very devono accedere all’applicazione dell’operatore, entrare nella sezione “Offerta” e cliccare su “Blocco chiamate e dati”.

A questo punto, è necessario togliere la spunta alla voce “Blocco chiamate internazionali”, salvando infine le impostazioni. Vi ricordo infatti che con Very Mobile le chiamate internazionali sono infatti bloccate di default, dunque prima di chiamare dall’Italia i numeri dell’Ucraina è necessario disabilitare il blocco direttamente all’interno dell’app Very se non è mai stato fatto in precedenza.

Successivamente, nel caso si preferisca tenerlo abilitato, il cliente potrà riattivare tale blocco in qualsiasi momento, seguendo la stessa procedura. L’operatore sta attualmente proponendo tantissime offerte molto vantaggiose e dal prezzo molto invitante, vi consigliamo di dare un’occhiata al suo sito ufficiale per scoprirle tutte!.