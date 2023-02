La torcia LED di Varta, con funzionamento a pile, e la batteria è inclusa direttamente in confezione, può essere acquistata dagli utenti a soli 2,84 euro, un prezzo veramente irrisorio per un prodotto che promette ottime funzionalità generali, l’acquisto può essere completato su Amazon.

Tutti gli sconti Amazon, con coupon gratis e offerte esclusive, sono disponibili periodicamente sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete anche trovare i prezzi più bassi, selezionati in esclusiva assoluta per i soli iscritti. Premete qui per collegarvi subito.

Torcia LED Varta in promozione, ecco il suo prezzo

La torcia LED di Varta è un piccolo accessorio da portare sempre con voi, rappresenta il giusto prodotto che può aiutarvi nelle più molteplici situazioni, sebbene sia complessivamente molto semplice, in termini di tecnologia o di performance. A conti fatti è la classica torcia a LED, realizzata prevalentemente in plastica, con rivestimento gommato per una migliore ergonomia, ed un pulsante centrale, in contrasto di colorazione, per il funzionamento. All’estremità troviamo un anello portachiavi che facilita indubbiamente il trasporto; l’energia viene fornita da una batteria AAA inseribile all’interno del dispositivo, e facilmente intercambiabile (la prima è presente in confezione).

Il prezzo di vendita è estremamente alla portata di tutti, infatti prevede un costo di soli 2,84 euro, con uno sconto del 53% rispetto all’originario di listino di 5,99 euro (LINK PER ACQUISTARE). Varta garantisce il prodotto per almeno 3 anni, la potenza del fascio di luce è di 12 lumens, per una durata di 6,5 ore ed una distanza massima di proiezione fino a 22 metri. Spedizione gestita interamente da Amazon per avere il prodotto il più rapidamente possibile.