In questi giorni gli utenti interessati potranno attivare alcune offerte di rete mobile del noto operatore telefonico italiano. In particolare, si tratta delle due offerte denominate TIM Power Supreme e TIM Power Special. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, queste offerte sono soggette ad adeguamento annuale dei prezzi a partire dal 1° aprile 2024.

TIM propone le offerte TIM Power Special e TIM Power Supreme nei negozi

Il noto operatore telefonico italiano sta ancora proponendo nei negozi autorizzati due offerte di rete mobile con minuti e giga per navigare. Come già detto, si tratta della offerte denominate TIM Power Supreme e TIM Power Special e ora saranno soggette anche all’adeguamento annuale dei prezzi a partire dal 1° aprile 2023.

L’offerta TIM Power Supreme, in particolare, ha un costo di 7,99 euro al mese. Se si sceglie il metodo di pagamento su credito residuo, l’offerta includerà fino a 100 GB di traffico dati da utilizzare con connettività 4G. Se si sceglie il metodo di pagamento automatico con addebito su carta di credito, conto corrente o prepagata, l’offerta arriverà ad include fino ad addirittura 150 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G. In entrambi i casi, l’offerta comprenderà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

L’offerta TIM Power Special, invece includerà 100 GB di traffico dati con metodo di pagamento su credito residuo ad un costo di 9,99 euro al mese. Con il metodo di pagamento automatico, invece, l’offerta includerà fino a 150 GB di traffico dati con connettività 4G. Anche questa offerta includerà inoltre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.