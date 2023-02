SIM Swap, una denominazione che per molti di voi non vuol dire niente, ma che allo stesso tempo può causare non pochi problemi ai malaugurati utenti che vengono effettivamente colpiti da una truffa molto pericolosa, e contro la quale è difficile lottare.

Il meccanismo studiato e messo in pratica dai malviventi è abbastanza complesso, e parte con la raccolta di informazioni personali in rete, i più a rischio sono proprio gli utenti che sono soliti condividere di tutto e di più sul web, tra cui troviamo proprio informazioni personali di vario genere. Fatto questo, i malfattori puntano a richiedere all’operatore di appartenenza una SIM sostitutiva, rispondendo alle domande di rito, con i dati raccolti in precedenza.

SIM Swap, la truffa più pericolosa

Nel momento in cui i malviventi sono entrati in possesso del vostro numero di telefono, hanno indubbiamente libero accesso, teoricamente almeno, anche al conto corrente, se sono riusciti a scoprire parte delle vostre credenziali, adottando ad esempio il meccanismo di phishing, potranno ricevere sul numero di cui ora sono in possesso l’SMS di autenticazione che in genere la banca in via per l’autenticazione a due fattori, per procedere poi allo svuotamento del conto corrente.

Come avete potuto notare si trattano di una serie di concatenazioni molto importanti, e non sempre effettuabili, ma il rischio è reale e potrebbe colpire ognuno di voi da un momento all’altro. Prestate sempre la massima attenzione a ciò che condividete.