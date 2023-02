Un tablet Android a soli 67 euro? è tutto vero, grazie ad Amazon gli utenti possono pensare di spendere pochissimo sull’acquisto di un prodotto che generalmente promette ottime performance, al giusto prezzo finale di vendita, ma solamente per pochissimo tempo.

Tablet Android in super sconto, ecco la promozione da battere

I tablet Android, nonostante il mercato sia effettivamente in flessione, spopolano ancora oggi su Amazon e presso i principali rivenditori di elettronica. Tra i modelli maggiormente economici scoviamo il brand Teclast, azienda che da sempre è in grado di lanciare ottimi prodotti, al giusto prezzo.

In questi giorni su Amazon è in offerta il Teclast P80T, un tablet da 8 pollici di diagonale, con 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), 3GB di memoria RAM, sistema operativo Android 12, processore quad-core, connettività bluetooth, WiFi dual band (con WiFi 6) e porta USB type-C 3.0 nella parte inferiore. Il processore promette discrete prestazioni, mentre il display per conoscenza è un IPS HD con risoluzione 1280 x 800 pixel.

Buone specifiche se confrontate naturalmente con il prezzo finale di vendita, dovete sapere che infatti il prodotto in questione può essere acquistato a soli 67,99 euro, con una riduzione del 32% rispetto al listino originario di 99,99 euro (LINK ACQUISTO). La spedizione è gestita da Amazon, con consegna rapidissima in tempi molto brevi, basta pensare che anche il giorno seguente al completamento dell’ordine potreste ricevere la consegna presso il vostro domicilio.