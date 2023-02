L’operatore virtuale Kena Mobile ha recentemente modificato un piccolo particolare delle proprie offerte in commercio. Per la precisione, parliamo della dicitura “per sempre”.

Con questa dicitura, inserita per la prima volta l’8 febbraio 2022, l’operatore rinunciava di avvalersi della possibilità di effettuare modifiche contrattuali. Scopriamo insieme i dettagli.

Kena Mobile: il “per sempre” non esiste

Attraverso l’indicazione “per sempre”, il secondo brand di TIM dichiarava di impegnarsi a non applicare rimodulazioni tariffarie sulle sue offerte. Invece, a partire da qualche giorno fa, con il lancio del nuovo portafoglio di offerte Kena con minuti, SMS e Giga con la denominazione STAR, oltre all’offerta Kena Dati Promo 300GB TOP, la dicitura “per sempre” è stata ora rimossa da tutte le sue offerte.

Tutto ciò non implica automaticamente che Kena, per i clienti che sottoscrivono un’offerta d’ora in avanti, applicherà in futuro delle modifiche unilaterali di contratto, anche perché in questi anni non ha mai messo in atto delle rimodulazioni negative ai clienti che non avevano la dicitura “per sempre” nelle loro offerte.

Questa novità riguarda ovviamente solo i nuovi clienti, mentre per coloro che hanno sottoscritto un’offerta Kena con la dicitura “per sempre” l’operatore virtuale dovrebbe continuare a mantenere il suo impegno di non avvalersi delle modifiche unilaterali di contratto. Non ci resta che attendere per scoprire se alcune offerte, con il passare del tempo, verranno modificate.