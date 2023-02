Kena Mobile vuole continuare a ritagliarsi il proprio spazio nel mondo degli operatori telefonici virtuali, proponendo agli utenti una nuova serie di offerte ricchissime di giga e di minuti, con la possibilità comunque di accedervi senza troppe limitazioni.

Come tutti gli altri, anche Kena Mobile riserva specifiche promo per gli uscenti da specifici operatori telefonici, ma nella maggior parte dei casi la richiesta può essere presentata da chiunque. Ricordiamo, ad ogni modo, che la SIM e la consegna presso il domicilio (se l’attivazione viene effettuata online) sono completamente gratuite, mentre l’attivazione in sé ha un costo scontato di 4,99 euro (una tantum).

Kena Mobile, quali sono le promozioni

Le promozioni migliori del momento partono dalla soluzione pensata per gli uscenti da Iliad o un altro MVNO, infatti dovranno pagare solamente 6,99 euro al mese, per godere di un bundle composto da 130 giga di traffico dati, illimitati minuti di chiamate e 500 SMS da poter utilizzare verso tutti.

I clienti di Iliad e MVNO, ma anche coloro che richiederanno l’attivazione su nuova numerazione, potranno invece approfittare della promozione da 150 giga di traffico dati, 500 SMS e minuti illimitati, pagandola 7,99 euro al mese per sempre. Volendo crescere ancora di bundle, ecco arrivare la promozione con 230 giga al mese, 1000 SMS e minuti infiniti a 9,99 euro al mese, sempre attivabile alle suddette condizioni.

Tutti gli altri, invece, potranno pagare 11,99 euro al mese, per godere di 100 giga, illimitati minuti e 1000 SMS. Ricordiamo che in ogni variante, la navigazione in 4G è inclusa ed è limitata a 60Mbps in download.