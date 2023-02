I clienti che scelgono la Giga 150 optano per una delle ricaricabili più apprezzate del gestore francese con un costo di 9,99 euro ogni trenta giorni e con un ticket di consumi senza limiti per chiamate ed SMS più 150 Giga per navigare in rete.

Anche nel mese di febbraio Iliad presenta delle interessanti novità per tutti i suoi utenti. Il provider francese continua la sua strategia ad ampio raggio nel campo della telefonia mobile, grazie ad una serie di interessanti proposte low cost per gli utenti. Un’occasione unica per il pubblico è data dal ritorno della Giga 150.

Iliad e la Giga 150: i tre servizi a costo zero

La convenienza della Giga 150 a febbraio non è soltanto assicurata dall’unione di un pacchetto all inclusive e da costi da ribasso, ma anche dalla presenza di tre servizi completamente gratuiti per il suo pubblico.

Ancora una volta, ad esempio, tutti gli abbonati di Iliad potranno optare per le chiamate illimitate all’estero. Gli utenti potranno contattare e comunicare con amici e parenti sparsi in giro per il mondo (sino a sessanta nazioni compatibili) senza spendere alcunché rispetto al prezzo originale della tariffa.

Sempre sul fronte dei servizi esclusivi, Iliad mette in campo anche la segreteria telefonica a titolo gratuito, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre.

La migliore soluzione free pensata dal provider inglese resta però, per gli utenti e per gli addetti ai lavori, la tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Giga 150, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.