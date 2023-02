Iliad, a febbraio le migliori offerte quasi gratis con 300GB contro TIM

Il mondo dei gestori vede da un lato tutti quei provider in grado di battere il record dopo record, i più blasonati di tutti. Dall’altro lato ci sono altri provider, come quelli virtuali, che pian piano sono riusciti a risalire la china introducendo delle offerte in grado di mandare in tilt anche i gestori più famosi. Oltre tutto questo, sembra che il parco scenico sia ancora una volta pronto ad essere conquistato da Iliad, il gestore per antonomasia. Viene definito così da tanti utenti proprio perché riesce a proporre i contenuti che tutti vogliono e i prezzi che tutti desiderano.

Iliad sta continuando a portare dalla parte dei suoi utenti le solite offerte: ecco quella da 150 e quella da 300 giga

Dopo aver visto le prime offerte ritornare ancora una volta, sono arrivate di nuovo quelle promozioni che è un tempo sembravano vera e propria utopia. Iliad propose tempo addietro delle offerte piene di contenuti, ancor di più di quelle promosse inizialmente.

Torna infatti anche questo mese la promozione da 150 giga, quella che include tutto al suo interno per un prezzo straordinario. Ricordiamo che ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i provider, messaggi illimitati e soprattutto 150 giga per navigare sul web utilizzando il 5G in maniera gratuita. Il prezzo dell’offerta mensile è di 9,99 € al mese.

Una delle vecchie conoscenze del mondo Iliad poi tornata per far compagnia alla promo appena raccontata. Stiamo parlando dell’offerta da 300 giga, quella che include solo dati per gli utenti che pagheranno 13,99 € al mese. La connessione massima sarà in 4G+, con il prezzo per la scheda che sarà di 9,99 € una tantum.