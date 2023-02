L’operatore virtuale di Vodafone, ho.Mobile, ha appena lanciato un nuovo servizio dedicato ai propri clienti denominato ho+. Questo offre accesso a sconti, offerte e vantaggi.

I clienti, attivando ho+ possono raddoppiare anche la velocità di navigazione fino a 60 Mbps. Il servizio in questione è attivabile tramite l’applicazione ufficiale al prezzo di 1.99 euro al mese. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

ho.Mobile: con ho+ si naviga al doppio della velocità

L’iniziativa appena lanciata ha l’obiettivo di offrire ulteriori opportunità e vantaggi ai clienti di ho. Mobile, che possono così risparmiare sugli acquisti quotidiani e godere di un’esperienza di navigazione potenziata per il download o lo streaming di video, film e serie TV.

I clienti che decidono di attivare il servizio possono ottenere ogni mese due tipi di vantaggi: sconti e offerte presso aziende partner convenzionate e l’opzione “ho. Il Turbo” per raddoppiare la velocità di navigazione. ho. Mobile, fondato nel 2018, è un operatore virtuale che mira a rispondere ai bisogni dei clienti in modo semplice e trasparente attraverso un’esperienza digitale.

Con l’applicazione di ho. Mobile, è possibile attivare la SIM, controllare i consumi e il credito residuo, ricaricare e gestire l’offerta in modo semplice e veloce. ho. Mobile è stata votata come la compagnia telefonica con il miglior servizio clienti 2022/2023 e ha una valutazione di oltre 4 stelle su Trustpilot. Vi ricordo di dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore, dove sicuramente potrete trovare un’offerta che fa per voi, se ancora non siete clienti!.