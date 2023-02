Sconti sempre più interessanti sono attivi ogni giorno su Amazon, tra questi spicca sicuramente la possibilità di acquistare l’hard disk LaCie, nella variante da 5TB, ad un prezzo praticamente mai visto prima d’ora, costa pochissimo e tutti vi possono accedere in tranquillità.

L’idea di risparmiare con gli acquisti su Amazon spinge ogni giorno gli utenti ad affidarsi al canale Telegram dedicato, sul quale poter trovare i coupon gratis e periodicamente le nuove offerte della giornata, scoprite i migliori prezzi collegandovi il prima possibile qui.

Hard Disk LaCie in offerta su Amazon

Un hard disk in fortissimo sconto vi aspetta su Amazon, stiamo parlando del modello di casa LaCie, nella variante da ben 5TB, un prodotto di altissima qualità, che però è importante ricordare essere legato alla variante standard, non SSD. Il suo prezzo finale è più che alla portata di tutti, infatti può essere acquistato con un esborso di 171,41 euro, contro i 209 euro di listino, per uno sconto che si aggira attorno al 18% (CLICCATE QUI per acquistare).

Scorrendo le specifiche tecniche notiamo essere un dispositivo senza batteria, né comunque necessità di alimentazione diretta, per il funzionamento basta collegarlo direttamente al notebook/PC ed il gioco è fatto; è pienamente compatibile con Mac o Windows, senza differenze o cali di prestazioni, il collegamento avviene tramite una porta USB-C to USB 3.1, mentre di base è previsto un mese di abbonamento gratuito al piano Adobe Creative Cloud All Apps.

Se interessati ad altre varianti, segnaliamo che sempre su Amazon è possibile acquistare anche i modelli da 4, 2 o 1TB, per finire con il più piccolo da soli 500GB.