Le persone che hanno molti soldi investiti in Ethereum non si limitano sempre all’acquisto di una sola criptovaluta.

Questo è esattamente ciò che sta accadendo di recente, secondo il sito web delle criptovalute WhaleStats. Le cosidette “balene” acquistano soprattutto queste tre criptovalute:

USD

USD Coin (CRYPTO: USDC) si classifica come la criptovaluta preferita dalle 100 migliori balene di Ethereum in questi giorni.

Naturalmente, USD Coin non ha prodotto un guadagno apprezzabile per questi investitori. C’è da aspettarselo per una stablecoin. La moneta USD è ancorata su base 1 a 1 al dollaro USA. Il suo prezzo in genere non oscilla molto.

Tuttavia, la capitalizzazione di mercato di USD Coin può cambiare leggermente in base alla sua adozione. Nell’ultimo anno, la sua capitalizzazione di mercato è leggermente diminuita. Questo piccolo calo è in gran parte dovuto ai più ampi fattori di mercato che hanno fatto diminuire l’interesse per le criptovalute.

Ma le balene di Ethereum e molti altri trader di criptovalute continuano a vedere USD Coin come un rifugio sicuro. L’adozione della stablecoin è stata una buona notizia per Coinbase Global, che ha contribuito a creare USD Coin con la società fintech Circle.

Tether

Le balene stanno anche acquistando la stablecoin più scambiata al mondo: Tether (CRYPTO: USDT). Con una capitalizzazione di mercato di quasi 67,8 miliardi, Tether è dietro solo a Bitcoin ed Ethereum tra le più grandi criptovalute.

Come USD Coin, il prezzo di Tether non si muove molto. Questa stabilità è una delle principali attrattive per gli investitori.

Inoltre, i proprietari della stablecoin possono puntare i propri token e guadagnare interessi. Ad esempio, la piattaforma di trading di criptovalute YouHodler attualmente paga un tasso di interesse annualizzato dell’8,32% per lo staking di Tether.

Tuttavia, non è così popolare come una volta. La sua capitalizzazione di mercato ha superato gli 83 miliardi di dollari all’inizio di maggio 2022. Oggi, la capitalizzazione di mercato della stablecoin è inferiore a 68 miliardi di dollari.

Chiliz

Chiliz CHZ potrebbe essere la criptovaluta più sorprendente che le balene di Ethereum stanno acquistando. Il token digitale segue solo USD Coin e Tether in base al volume medio di scambi tra le prime 100 balene di Ethereum. Tuttavia, la capitalizzazione di mercato di Chiliz di circa 906 milioni di dollari la colloca solo al 53° posto tra tutte le criptovalute, secondo CoinMarketCap.

Come molte altre, Chiliz è partito alla grande nel 2023. Il suo prezzo è salito alle stelle vicino al 40% da inizio anno.

Perché alle balene di Ethereum piace così tanto Chiliz? Probabilmente è perché Chiliz è l’esclusiva criptovaluta utilizzata sulla piattaforma sportiva Socios.com. Gli appassionati di sport possono interagire con molte delle loro squadre sportive preferite in tutto il mondo (tra cui Boston Celtics, FC Barcelona e Juventus).