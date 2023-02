L’utilizzo di un magnete può ridurre illegalmente la bolletta dell’elettricità se utilizzato con alcuni tipi di contatori se lo si posiziona vicino al contatore in una determinata posizione per lungo tempo durante le ore di consumo, e contrasterà il meccanismo in cui funziona il contatore e inizierà a registrare meno energia rispetto al consumo originario.

In altre parole, consumi sempre la stessa quantità di elettricità, ma disturbi il contatore in modo che non legga tutti i consumi, il che è considerato un furto, ed è illegale.

È possibile fermare il contatore elettrico con magnete posizionando un grosso magnete in una posizione fissata al contatore, a condizione che il contatore sia del tipo a funzionamento meccanico con al suo interno un disco rotante che ruoti con una velocità adeguata al consumo.

Quando metti un magnete in modo da rallentare il disco o addirittura fermarlo, allora il disco non muoverà i quadranti che danno il valore del consumo in kWh, e quindi il contatore smetterà di registrare il reale consumo di energia.

Mentre se collocato in una posizione errata, potrebbe effettivamente far muovere il disco più velocemente e, quindi, registrare un valore maggiore rispetto al consumo effettivo.

Essere consapevoli del fatto che il magnete dovrebbe essere grande, e quindi pesante, e sempre attaccato all’involucro del misuratore per poter fermare o rallentare il disco al livello tale da ridurre la bolletta elettrica, il che potrebbe portare a gravi conseguenze legali conseguenze se scoperto dalla società di servizi pubblici.

Come risolvere la questione

I contatori digitali intelligenti sono progettati in modo tale da non poter interferire con l’uso di magneti, o anche con qualsiasi altro metodo di hacking, e potrebbero farti catturare rapidamente a causa di un segnale che alcuni possono inviare all’azienda quando il consumatore sta cercando di manipolarli, il che porta a conseguenze legali e multe salate.

Perché NON dovresti usare il magnete per ridurre la bolletta elettrica

Ricorda che comportarsi in questo modo non solo non è etico, ma non dovresti farlo anche perchè andresti contro la legge.