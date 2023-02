ChatGPT, anche gli agenti immobiliari cadono tra le braccia dell'IA

Il ChatGPT di OpenAI, nonostante i suoi limiti, sta ottenendo un grande successo anche nel settore immobiliare (soprattutto in America). Gli agenti hanno dichiarato di essere felici e soddisfatti del tool che stanno utilizzando per creare descrizioni automatiche delle case in vendita, rispondere alle domande dei clienti e calcolare i rimborsi.

ChatGPT: i lati positivi e negativi della nuova tecnologia

Il successo di ChatGPT nel settore immobiliare è solo un esempio della sua capacità di automatizzare processi ripetitivi e di aiutare i professionisti a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente. La rapidità e la precisione nella generazione di descrizioni stanno dando un grande aiuto agli agenti immobiliari, i quali possono utilizzare queste informazioni per presentare al meglio le proprietà che rappresentano. Difatti con l’uso di ChatGPT, gli agenti possono dedicare il loro tempo a attività più importanti, come la formazione di relazioni con i clienti e la negoziazione delle transazioni.

Ma non finisce qui, perché la nuova intelligenza artificiale è stata descritta come un modo più efficiente e preciso per calcolare i rimborsi e le commissioni, risparmiando tempo e denaro per gli agenti immobiliari. Tuttavia ci sono anche individui che trovano il ChatGPT freddo e poco personale, il che potrebbe influire sulla fiducia dei clienti.

Inoltre, ci si preoccupa che l’uso della chat possa eliminare alcuni posti di lavoro, poiché potrebbe essere più economico per le aziende utilizzare un chatbot piuttosto che un agente immobiliare umano. Nonostante queste preoccupazioni, il supporto sembra essere in crescita, con molte agenzie immobiliari che adottano il chatbot per la generazione di descrizioni e la risposta alle domande dei clienti.