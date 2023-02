Bollette, presto per il gas si risparmieranno ben 712 euro all'anno

“Siamo pronti per conoscere la media per l’intero mese di gennaio 2023 del prezzo spot del gas, il Psv che si muove in linea con il Ttf , si collocherà intorno ai 60 euro/MWh, contro i 117 euro/MWh usati dall’Autorità per le bollette di dicembre 2022” ha affermato Tabarelli.

Arrivano buone notizie per le bollette del gas di febbraio 2023. Secondo Nomisma Energia, il loro prezzo dovrebbe subire una forte riduzione . Il direttore Davide Tabarelli ha previsto un calo del 33% e un risparmio di 712 euro all’anno per consumi tipo di 1400 metri cubi l’anno.

Rimanendo in tema gas e luce, l’Arera ha annunciato che il mercato tutelato dell’elettricità per le famiglie terminerà il 10 gennaio 2024, mentre per le microimprese si è già concluso, esattamente il 1 gennaio 2023. Entro queste date, ogni famiglia dovrà scegliere un fornitore di energia elettrica. Se non viene fatta una scelta, verrà applicato il regime “tutele graduali” per garantire la continuità del servizio. Tuttavia queste date sono soggette a modifiche o emendamenti da parte del Parlamento o del Governo.