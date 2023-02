Adattatore HDMI wireless per TV per trasmettere tutto dal vostro SMARTPHONE

Capita a tutti di avere in casa quella televisione che non è di certo una Smart TV e che quindi non può ricevere contenuti dal web da voler però sfruttare a tutti i costi. Può tornare infatti molto utile avere un oggetto, un adattatore vero e proprio che sia in grado di connettersi anche alle TV più obsolete. Quello che bisogna avere però è una porta HDMI a disposizione, la quale ospiterà l’adattatore display wireless in questione. Si tratta di un dispositivo che è compatibile per tutti i sistemi operativi e che consente di trasmettere immagini e video direttamente dal proprio smartphone ad una TV che non è smart. Su Amazon è arrivata l’offerta perfetta, con un adattatore display wireless HDMI che è in grado di trasmettere anche i contenuti in 4K. Il prezzo è di soli 21,99 €, costo davvero eccezionale da prendere al volo.

Adattatore display per qualsiasi TV, ecco l’offerta di Amazon 21,99 €

L’adattatore in questione è molto piccolo e va semplicemente attaccato alla porta HDMI della televisione alla quale si vogliono trasmettere i dati. Il tutto potrà essere portato a termine con un qualsiasi dispositivo, il quale troverà tramite wireless o Bluetooth l’adattatore apposto dietro la televisione.

Avrete ovviamente è una garanzia di due anni sull’oggetto ma anche 30 giorni di reso nel momento in cui non dovesse rispecchiare le vostre aspettative.