Il sonno è necessario per la nostra sopravvivenza, ma ciò non significa che sia facile. Molti di noi hanno difficoltà ad addormentars.

Sempre più persone hanno iniziato a rivolgersi a sonniferi, in particolare alla melatonina. Per molti, sembra la scelta più sicura in quanto è un ormone che il nostro corpo produce naturalmente. Forse è per questo che uno studio ha scoperto che nel 2018 gli americani assumevano più del doppio della quantità di melatonina rispetto a dieci anni prima.

Ma solo perché è naturale, non significa che sia innocuo: dopotutto è ancora un potente ormone. A differenza di molti altri paesi, non è regolamentato negli Stati Uniti. La ricerca ha scoperto che alcuni integratori contengono fino a quasi il 500% in più di melatonina rispetto a quanto indicato sull’etichetta. Inoltre, possono contenere altri composti dannosi e non conosciamo ancora gli effetti dell’uso a lungo termine. Anche l’uso a breve termine comporta effetti collaterali pericolosi come depressione, tremori e pressione sanguigna anormalmente bassa.

Una soluzione si trova

Esiste un modo per sfruttare il potere della melatonina senza ingerire integratori potenzialmente dannosi. I nostri corpi producono melatonina naturalmente per aiutarci a sentirci assonnati, e c’è una finestra di tempo in cui questa produzione di melatonina è al massimo, sarà tutta la notte. Se vai a letto durante questa finestra, ti sarà molto più facile addormentarti e rimanere addormentato. Ed è qui che entra in gioco RISE.

RISE è un’app per la scienza del sonno che prevede i tempi esatti di questa “finestra” ogni notte. Per migliorare ancora di più il tuo sonno, l’app ti dice quando dovresti adottare comportamenti che stimolano il sonno durante il giorno che assicurano che la tua produzione naturale di melatonina non venga interrotta in alcun modo.

E’ stata lanciata al pubblico a metà del 2020 ed è diventata rapidamente uno strumento di riferimento per migliorare il sonno. ha già 1 milione di utenti e l’80% dichiara di sentirsi e di ottenere prestazioni migliori in soli cinque giorni.