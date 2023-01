In tutti i negozi dell’operatore Tim Italia, fino a nuova comunicazione, è possibile attivare in edizione limitata le offerte Supreme e Power Special, entrambe disponibili in due versioni.

Le due versioni di ciascuna offerta modificano sostanzialmente il metodo di pagamento scelto dal cliente. Ricordiamo insieme cosa comprendono le due offerte.

Tim Power Special e Supreme nuovamente disponibili

Sono rimaste disponibili le offerte Tim Power Supreme, che adesso compongono quindi il portafoglio insieme alle nuove Tim Power Special. Come detto, tutte e due le offerte sono disponibili in due varianti, quella standard con pagamento su credito residuo, in entrambi i casi con minuti, SMS e 100 Giga di traffico dati, e quella Easy con pagamento automatico tramite il servizio Tim Ricarica Automatica, con minuti, SMS e 150 Giga di traffico dati.

L’offerta Power Special comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga al prezzo di 9.99 euro al mese con addebito su credito residuo. La Easy, con pagamento tramite servizio di Ricarica Automatica comprende 50 GB di traffico internet in più al mese rispetto alla versione base, allo stesso prezzo mensile.

L’offerta Supreme prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga a 7.99 euro al mese con pagamento su credito residuo. Anche in questo caso, scegliendo il metodo di pagamento Ricarica Automatica, allo stesso prezzo si otterranno 50 GB di traffico internet in più ogni mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.