Gli smartwatch votati al benessere sono divenuti nel tempo davvero tantissimi, uno dei marchi più famosi e conosciuti globalmente, oggi di proprietà di Google, non è altro che Fitbit, in grado periodicamente di sfornare ottimi modelli dal rapporto qualità/prezzo sicuramente conveniente. In questo periodo è stata lanciata una importantissima promozione sul Fitbit Sense, dispositivo di fascia altissima, disponibile sul mercato da ormai qualche anno.

Smartwatch Fitbit Sense in fortissimo sconto

Fitbit Sense è uno smartwatch estremamente evoluto, uno dei primi della sua generazione, il prodotto che ha permesso a Fitbit di svoltare verso una fascia più alta, confermando tutta la qualità vista con la serie Versa. Il dispositivo è pensato per il benessere, per gli utenti che vogliono essere sempre aggiornati sul proprio stato di salute, con tante piccole aggiunte molto più specifiche. Prima fra tutte la possibilità di tracciare un accurato ECG, o elettrocardiogramma, senza però dimenticarsi della rilevazione del battito cardiaco, della misurazione di SPO2 e di tutte le classiche funzioni che ritroviamo in dispositivi dello stesso tipo.

Compatibile con Android e iOS, il prodotto viene commercializzato ad un prezzo di listino di 329 euro, tuttavia grazie ad una interessante promozione odierna, lo sconto del 55% permette di godere di un prezzo finale di soli 147,50 euro, con un risparmio di quasi 200 euro. Se vi interessa, potete ACQUISTARLO direttamente al seguente link.