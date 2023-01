Un piccolo robot aspirapolvere è in fortissimo sconto su Amazon, in questi giorni gli utenti possono approfittare di una riduzione molto interessante, applicata direttamente su un prodotto che non nasconde insidie ne particolari difficoltà nell’accessibilità da parte del consumatore finale.

Spendere poco con Amazon è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, per questo motivo abbiamo creato un canale Telegram interamente dedicato ad Amazon, sul quale poter trovare codici, coupon ed offerte speciali, tutte in esclusiva assoluta. Scopritele qui.

Robot aspirapolvere in offerta, ecco il modello Lefant

Avere in casa un piccolo robot aspirapolvere può essere estremamente positivo, in quanto offre il proprio aiuto nella pulizia di casa, riuscendo a passare regolarmente il pavimento, nella rimozione di polvere o sporcizia in generale. I modelli in vendita su amazon, e presso i principali rivenditori di elettronica, sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra loro, uno dei marchi più interessanti e richiesti, è sicuramente Lefant.

In questi giorni Amazon ha deciso di scontare del 51% il modello M210-Pro, uno dei più avanzati del brand, è un piccolo robot aspirapolvere, con potenza di aspirazione fino a 2200Pa (ma altrettanto silenzioso), batteria da 120 minuti, e piena compatibilità con tutti gli assistenti vocali (Amazon Alexa o Google Assistant). Il serbatoio di 500ml permette di raccogliere molta polvere, la navigazione con laser è precisa ed efficace, mentre l’ampia spazzola inferiore facilita sicuramente la rimozione dello sporco più ostinato.

Il listino di 279 euro appare sin da subito molto elevato, ecco allora che lo sconto del 51%, che porta il prodotto a soli 135 euro, è il giusto compromesso per godere delle ottime prestazioni del dispositivo. Ecco il LINK per l’acquisto.