In occasione della finale del Calciomercato, l’operatore virtuale Rabona Mobile ha recentemente deciso di riproporre la propria promozione denominata Ricarica.

La promozione in oggetto vi ricordo che è valida anche per tutti i clienti del secondo brand dell’operatore, parliamo di Si, Pronto!?!. Ricordiamoci insieme cosa comprende la promo.

Rabona Mobile rilancia la promo Ricarica

Rabona Mobile offre una promo ricarica online ai suoi già clienti, con la quale propone un bonus per chi effettuerà una ricarica da 20 euro. La promo ricarica è disponibile dalle ore 20:00 dello scorso 28 gennaio 2023 e si concluderà alle ore 20:00 di oggi, 31 gennaio 2023.

La promozione è valida sia per i clienti Rabona Mobile che per quelli del suo brand secondario Sì, Pronto!?!, solo per il taglio di ricarica da 20 euro effettuata direttamente dal sito ufficiale dell’operatore e del suo secondo brand oppure tramite le app Rabona o Si Pronto. I clienti Rabona Mobile e Si, Pronto !?! by Rabona Mobile che effettueranno una ricarica dal valore di 20 euro otterranno così un accredito di 30 euro di traffico telefonico da utilizzare per il pagamento dei rinnovi delle offerte ricaricabili.

La promozione è valida per un massimo di due ricariche. Questo significa che se il cliente ricarica online per due volte 20 euro nel periodo della promozione, a fronte di un esborso complessivo di 40 euro otterrà in totale 60 euro di credito telefonico, di cui 20 euro in omaggio. Che dire, non vi resta che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore ed effettuare una ricarica!