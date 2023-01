Lidl corre ai ripari e propone una delle migliori campagne promozionali degli ultimi mesi, mettendo a disposizione di tutti gli utenti tantissimi prezzi bassi in esclusiva assoluta, con la possibilità comunque di mettere le mani su prodotti di livello, pagando la giusta cifra finale.

Le occasioni di cui vi racconteremo, è importante sapere essere disponibili solo ed esclusivamente nei negozi fisici, infatti al giorno d’oggi, come sempre accade quando parliamo di Lidl, i prezzi non sono attivi sul sito ufficiale, ciò porta l’utente ad essere costretto a recarsi fisicamente presso il punto vendita per completare l’acquisto.

Lidl, le occasioni del volantino

Il focus della settimana corrente, infatti ricordiamo che le promozioni sono attive solamente questi 7 giorni, è mirato sul fai-da-te, con tantissimi sconti applicati sui prodotti Parkside, il marchio principe della catena Lidl.

Gli utenti possono acquistare un martello demolitore a soli 149 euro, passando anche per la smerigliatrice angolare a 29 euro, la carotatrice a 129 euro, la sega circolare per tagli obliqui a 119 euro, l’aspirapolvere liquidi a 99 euro, la pistola a spruzzo airless a 179 euro, la levigatrice per pareti e soffitti a 99 euro, oppure anche il miscelatore doppio per colore e malta a 79 euro, nonché una serie di accessori molto utili (come taglierini e cutter, pinze crimpatrici, cesoie, borse e similari).

Per conoscere da vicino tutti gli sconti del volantino, potete comunque decidere di aprire quanto prima il sito ufficiale di casa Lidl, che trovate a questo indirizzo.