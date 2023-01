Intelligenza Artificiale, la tecnologia sarà la causa della fine dell'umanità

L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più controversie e discusse degli ultimi tempi. Mentre alcuni la vedono come la chiave per la creazione di una società più avanzata e connessa, altri temono i pericoli che potrebbe comportare se non verrà regolamentata adeguatamente.

Intelligenza Artificiale: “potrebbe ucciderci tutti”

Recentemente, i ricercatori dell’Università di Oxford hanno avvertito i legislatori britannici riguardo i pericoli dell’IA non regolamentata. Durante un’audizione presso il comitato per la scienza e la tecnologia del governo britannico, il dottorando di Oxford Michael Cohen ha dichiarato senza mezzi termini che “l’intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti”.

Il pericolo deriva non tanto dal software in sé, quanto dall’uso che le grandi potenze mondiali ne vogliono fare. Michael Osborne, professore di machine learning all’Università di Oxford, ha messo in guardia contro una “massiccia corsa agli armamenti di intelligenza artificiale” tra Stati Uniti e Cina, che potrebbero essere disposti a sacrificare la sicurezza per avere l’IA più avanzata.

L’analogia con le armi nucleari non è casuale. Gli scienziati sostengono che se la società riuscisse a comprendere che l’IA avanzata è un pericolo paragonabile alle armi nucleari, allora forse sarebbe possibile creare quadri simili per governarla. Inoltre, gli esperti hanno previsto che potrebbero emergere IA più capaci degli umani entro la fine del secolo, rendendo ancora più importante una regolamentazione adeguata e la consapevolezza dei rischi che potrebbero derivare da un uso non controllato di questa tecnologia.

Va inoltre sottolineato che l’IA potrebbe anche essere utilizzata per fini negativi, ad esempio per la diffusione di false informazioni o per la sorveglianza della popolazione.