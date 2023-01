Uno degli esempi più chiari e lampanti di illusioni ottiche, è legato alla cosiddetta Sedia di Beuchet, una costruzione perfettamente studiata per ingannare l’occhio umano, dipendentemente dalla distanza in cui prende in esame la composizione.

Come potete facilmente immaginare si tratta a tutti gli effetti di una vera e propria sedia, sebbene essa sia scomposta in più parti, infatti da una parte troviamo le gambe, dall’altra la seduta con lo schienale. L’utente che si trova ad osservarla da una specifica distanza ed angolazione, potrà notare la sovrapposizione delle stesse, con conseguente composizione di un unico prodotto, quando in realtà non lo è. Ciò che rende la sedia speciale, è il rapporto tra le suddette, infatti la seduta è esattamente grande il doppio delle gambe, ma nonostante ciò, l’angolo di osservazione, grazie anche alla prospettiva, permette di vedere una sedia unica.

Illusioni Ottiche, un nuovo esempio interessante

Tecnicamente è una illusione ottica anamorfica, ovvero l’immagine viene proiettata sul piano in maniera distorta, risultando essere riconoscibile solamente nel momento in cui viene osservata con specifiche condizioni, ad esempio appunto un punto preciso nello spazio, o anche attraverso specifici strumenti.

Date le dimensioni maggiorate della seduta, è molto interessante far sedere sulla sedia una persona, per poi osservarla da lontano, si potrà notare essere piccolissima rispetto alla sedia stessa. Un bel gioco di prospettiva tanto semplice quanto efficace, che permetterebbe davvero a tutti di comprendere un fenomeno molto studiato nelle scuole, ed utilizzatissimo ad esempio nel mondo dell’arte in generale. Quanti di voi effettivamente conoscevano la Sedia Di Beuchet? scommettiamo non tantissimi.