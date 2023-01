Expert è assolutamente senza freni, la nuovissima campagna promozionale riesce ad invogliare un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto di prodotti di qualità, riuscendo così ad evidenziare prezzi decisamente convenienti e concorrenziali per tutti.

La soluzione di cui vi parleremo nell’articolo è da ritenersi valida solamente in negozio, ricordatevi infatti che i prodotti in promozione sono da considerarsi disponibili nei punti vendita e sul sito ufficiale, il quale propone esattamente gli stessi prezzi, ma potrebbe richiedere altresì il pagamento di una piccola quota per la consegna a domicilio (le cosiddette spese di spedizione).

Expert, quali sono i nuovi sconti del momento

Prosegue la voglia di rottamazione di Expert con la sua bellissima promozione che promette al consumatore finale che consegnerà un prodotto da rottamare, uno sconto extra sul prezzo di vendita.

I modelli di smartphone in promozione sono davvero tantissimi, ed altrettanto vari tra di loro, si parte ad esempio dalla fascia più alta del mercato, con la possibilità di acquistare un apple iPhone 13, pagandolo solamente 799 euro, per poi scendere verso modelli decisamente più abbordabili e convenienti. Considerando una spesa massima di 399 euro, ad esempio, sarà possibile decidere di acquistare Xiaomi Redmi Note 11S, TCL 30Se, TCL 405, Honor x8, Galaxy A13 o anche Honor X7A, senza però dimenticarsi dell’ottimo Oppo A96. I prodotti sono tutti commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono esattamente alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla variante no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.