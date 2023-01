Euronics è il re dei colossi dell'elettronica, smartphone e PC quasi gratis oggi

Tutti gli sconti dell’ultimo periodo hanno riguardato fortemente il mondo della tecnologia, partendo dai siti online fino ad arrivare ai negozi sul territorio fisico. In poche parole, quando si vuole comprare un iPhone, si sa che negli Store di Apple costerà di più rispetto ad un qualsiasi altro grande magazzino che magari già lancia il suo sconto. Tra tutti quelli che si stanno distinguendo in maniera particolare c’è sicuramente Euronics, azienda che sul territorio italiano non ha di certo bisogno di presentazioni.

Tutte le offerte che trovate però sul territorio fisico possono essere trovate anche online con più frequenza e soprattutto con qualche prezzo davvero invitante. Secondo quanto riportato, Amazon sta dominando anche secondo questo punto di vista. Per non perdere però nessuna delle offerte del colosso, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale con 77.000 utenti. Per entrare gratis basta cliccare qui.

Euronics lancia delle offerte clamorose che riguardano soprattutto il mondo dell’elettronica

Dopo aver visto tantissimi sconti interessanti per quanto concerne gli elettrodomestici, sembra che Euronics si sia concentrata sugli smartphone. La classica azienda da battere sul territorio italiano si conferma ancora una volta con dei prezzi clamorosi, i quali riguardano soprattutto i dispositivi di Apple. Secondo quanto riportato infatti un iPhone 14 arriva al prezzo di 949 €, con la sua variante iPhone 14 Plus a 1099 euro.

Ci sono poi chiaramente anche sconti che riguardano gli elettrodomestici o magari smartphone di gamma più bassa, ma tutto questo è solo da scoprire all’interno degli Store di Euronics o magari sul sito online.