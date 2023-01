Nelle ultime ore sono trapelate alcune indiscrezioni che vedono come protagonista l’attesissimo Apple iPhone 15, anche se per la presentazione dovrà passare ancora un po’ di tempo.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il nuovo dispositivo rinuncerà a qualsiasi tasto fisico. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’argomento.

Apple iPhone 15 potrebbe non avere alcun tasto fisico

L’analista Kuo aveva già previsto questo cambiamento diversi mesi fa, ma adesso ha aggiunto alcuni dettagli in più. Secondo l’analista, l’azienda incaricata di produrre i nuovi pulsanti a stato solido che sostituiranno quelli meccanici sarà Cirrus Logic. Tale cambiamento rappresenterebbe una novità significativa per gli utenti abituati ai tasti fisici, ma Kuo sostiene che questo passo in avanti consentirà una maggiore affidabilità del dispositivo.

Per il momento, il riferimento esplicito è ai soli tasti del volume e di accensione, tralasciando lo slider della suoneria. Ciò fa pensare che Apple potrebbe decidere di lasciare questo elemento come unico pulsante fisico, anche se non ci sono conferme ufficiali. In generale, l’eliminazione dei tasti fisici rappresenta una tendenza in crescita nell’industria della tecnologia mobile.

Molti produttori di smartphone stanno adottando questa soluzione per creare dispositivi più sottili e con una maggiore durata della batteria. In ogni caso, gli appassionati di Apple attendono con ansia l’arrivo dell’iPhone 15 Pro, pur nel caso in cui dovessero abituarsi ad un nuovo sistema di controllo. Non ci resta quindi che attendere per scoprire maggiori dettagli nei prossimi mesi.