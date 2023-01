Apple AirTag, la confezione da 4 in offerta con il 14% di sconto su Amazon

Quando si viaggia oppure semplicemente per un proprio scrupolo di coscienza, si ha la voglia di tenere monitorati i propri oggetti. Che si tratti di un bagaglio, di uno zaino, della propria auto o magari di un semplice mazzo di chiavi, è sempre meglio avere tutto sotto controllo e magari monitorato con il proprio smartphone. Ma come bisogna fare per riuscire a tracciare i movimenti e la posizione dei propri oggetti? Bisogna utilizzare un Tracker, come fanno ormai in tanti. Tra i più performanti in commercio ci sono sicuramente quelli di casa Apple, ovvero i celebri AirTag.

Si tratta di dispositivi che consentono di tenere d’occhio e ritrovare le proprie cose con l’ausilio dell’app Dov’è di Apple. Sarà possibile localizzare precisamente il proprio oggetto, magari quando lo si è perso. Basta infatti configurare il dispositivo con un solo tap in modo da collegarlo all’iPhone o all’iPad. Per ritrovare l’oggetto potrà poi suonare l’altoparlante integrato chiedendo anche aiuto all’assistente vocale Siri. Il prezzo oggi è davvero invitante visto che è una confezione da quattro AirTag viene proposta con il 14% di sconto, a soli 111,18 euro.

Amazon propone un’offerta straordinaria, quattro Apple AirTag a 111 euro

Questa grande offerta è disponibile per ora su Amazon, cosa che non troverete di certo all’interno degli Store ufficiale di Apple. Per tale motivo il nostro invito e consiglio è quello di portare a termine l’acquisto nel più breve tempo possibile, il tutto aggiungendo l’oggetto al carrello.