La Terra è assolutamente piena di bizzarre formazioni geologiche, ma nulla ci fa sorprendere proprio come il Vulcan Point. Questa piccola isola unica si trova all’interno di un lago, all’interno di un’altra isola, all’interno di un lago, all’interno di un’altra isola, all’interno di un arcipelago, all’interno del Pacifico.

È una miscela piuttosto stravagante di laghi e isole concentriche e, sebbene sembri assurdo, in realtà è reale e può essere trovata nelle Filippine.

L’isola si aggiunge a un lungo elenco di cose inaspettate trovate dentro altre cose (come il parassita parassitato dentro un bruco o il pesce che ha mangiato una rana che aveva mangiato un pesce, per esempio).

Cos’è Vulcan Point?

Vulcan Point è un’isola, o più specificamente la punta del cono di un vulcano, che si trova all’interno del Main Crater Lake, che si è formato all’interno del vulcano Taal. Il vulcano stesso si trova all’interno del lago Taal sull’isola di Luzon nelle Filippine.

Quindi, un’isola in un lago, in mezzo a un vulcano, in mezzo a un altro lago più grande, in mezzo a una terza e ultima isola.

Il Vulcan Point si è formato quando la caldera principale del vulcano Taal si è riempita d’acqua, creando il Main Crater Lake. Dalle sue acque si erge la punta di uno dei coni del vulcano, ed è questo ciò che ha creato la minuscola isola, Vulcan Point.

Lo stesso Main Crater Lake si è formato nel 1911 quando un’eruzione ha abbassato l’elevazione dell’isola di 1-3 metri. Si trova nella caldera del vulcano Taal, che ha eruttato numerose volte, risalente al 3580 a.C., ed è il secondo vulcano più attivo delle Filippine.