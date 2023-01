Streaming, queste piattaforme concedono ancora il periodo di prova gratis

In un mercato in continua espansione di piattaforme di streaming video, trovare un servizio che offra un periodo di prova gratuito può risultare alquanto difficile. Mentre alcuni dei servizi più famosi come Netflix e Disney+ hanno rimosso questa possibilità, ci sono ancora alcune alternative disponibili per gli utenti che desiderano testare il servizio prima di sottoscrivere un abbonamento a lungo termine.

Streaming: ecco dove trovare il periodo di prova

Amazon Prime Video è uno dei pochi servizi di streaming che offre ancora un periodo di prova gratuito. Gli utenti possono accedere al sito web tramite qualsiasi browser e premere il pulsante “Iscriviti” per avere 30 giorni di accesso gratuito al servizio. Successivamente, è possibile valutare se il servizio soddisfa le proprie esigenze e decidere se continuare ad utilizzarlo (a 36€ all’anno o 3,99€ al mese) o annullare l’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Anche Apple TV+ offre un periodo di prova gratuito di 7 giorni per chiunque sottoscriva un abbonamento da 4,99€ al mese. Gli utenti hanno una settimana intera per decidere se continuare ad utilizzare il servizio o procedere con l’annullamento del rinnovo automatico. Inoltre, chi acquista un nuovo iPhone, iPad o Mac, può beneficiare di ben 3 mesi di visione gratuiti, a patto di attivare l’offerta entro 90 giorni dall’acquisto.

Un altro servizio è Rakuten TV. Gli utenti possono accedere al sito web e premere sul pulsante “Provalo gratis” per beneficiare di un periodo di prova gratuito di 7 giorni. In seguito a ciò, l’abbonamento verrà automaticamente attivato alla modica cifra di 4,99€ al mese. Se gli utenti non vogliono continuare ad utilizzare il servizio, basterà disattivare il rinnovo automatico prima che scada.