Il colosso sud coreano Samsung si è nuovamente confermato uno dei produttori di smartphone più attenti e attivi al mondo, non solo per quanto riguarda i dispositivi top di gamma.

L’azienda infatti tiene anche a tutti i clienti che sono affezionati ai modelli meno performanti, come la gamma media. Samsung sarebbe pronto a lanciare la variante LTE di Galaxy A14. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung pronto a lanciare Galaxy A14 LTE

In seguito alla presentazione del nuovo Galaxy A14, il produttore sarebbe al momento pronto a lanciare anche la sua versione LTE dell’entry level. Le immagini trapelate in rete lo vedono completamente identico esteticamente al modello appena presentato. Anteriormente vediamo un display con notch a goccia, con bordi relativamente pronunciati, mentre sul posteriore vediamo una cover piatta, con angolo arrotondati e il modulo fotografico con tre sensori in alto a destra.

Il nuovo modello dovrebbe montare uno schermo Full HD+ da 6.6 pollici, un processore MediaTek Helio G80 con 4 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna. Sul retro sono posti tre sensori rispettivamente di 50 megapixel il principale, 2 megapixel il Macro e 2 megapixel il sensore di profondità. La fotocamera anteriore è invece formata da un sensore di 13 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività possiede Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, GALILEO, USB Type-C 2.0. Batteria da 5.000 mAh con ricarica a 10 W e sistema operativo pre installato Android 13 con One UI 5.0. Secondo quanto appena riferito da WinFuture, questo nuovo dispositivo dovrebbe arrivare ufficialmente in Europa entro fine marzo 2023, ad un prezzo che dovrebbe stare sotto i 200 euro.