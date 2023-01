Netflix si rinnova, nuovi film e serie TV a febbraio e addio agli abbonamenti condivisi

Si vocifera da tempo che Netflix possa impedire a breve agli utenti di condividere il loro account con altre persone. Al momento sembrano giungere tante conferme in merito, con il pubblico che chiaramente non ci sta. Gli account con 4 o 5 utenti sono un’abitudine in Italia e proprio per questo potrebbe essere una catastrofe per molti.

Le novità però sono in arrivo anche in positivo. Il colosso sta per lanciare tante nuove serie e tanti nuovi film a febbraio.

Netflix lancia il suo nuovo elenco di titoli che a febbraio porteranno una grande aria di novità

Proprio qui in basso ci sono tante novità che potrete ammirare il prossimo mese di febbraio, il quale arriverà tra meno di 48 ore. Si tratta di produzioni che Netflix diramerà pian piano lungo i giorni del mese, proprio come usa fare di solito.

1 febbraio, 2023

I milioni di Gunther, Docuserie

Detective Conan: The Culprit Hanzawa, Anime

Make my Day, Serie TV di Animazione

Freeridge, Commedia

The Exchange, Drama

You, Thriller, 4 stagione

Mio papà va a caccia di alieni!, Animazione

Love to Hate You, Drama

Corso accelerato sull’amore, Drama

Full Swing – Una stagione di golf, Docuserie

La legge di Lidia Poët, Dramma

The Upshaws, Commedia, 3 parte

Outer Banks, Avventura, Stagione 3

Elenco completo di tutti i film in arrivo il prossimo mese di febbraio

Sono arrivati anche tanti nuovi film: ecco cosa vi aspetta dietro l’angolo: