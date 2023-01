ediaWorld è da sempre una delle migliori realtà su cui fare affidamento, nel momento in cui si vuole cercare di risparmiare al massimo, a prescindere dalla categoria merceologica, in genere i prezzi sono molto validi, che riguardino elettrodomestici o smartphone.

In questi giorni è stato attivato un nuovo volantino molto ricco di contenuti e di prezzi decisamente economici, con la possibilità di goderne indipendentemente dalla provenienza territoriale, ciò sta a significare che gli acquisti sono disponibili ovunque, ed allo stesso modo sul sito ufficiale, dove però sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

MediaWorld, la nuova campagna promozionale del momento

L’idea di MediaWorld è di spingere l’utente verso l’acquisto di elettrodomestici, grandi e piccoli che siano, per agevolare le proprie attività domestiche, per questo motivo all’interno del volantino si possono scovare occasioni per tutti i gusti e le fasce di prezzo. Si parte, ad esempio, da un minimo di soli 36 euro per l’acquisto di un frullatore ad immersione, con funzioni di mixer, di casa Moulinex, per poi salire verso i 599 euro necessari per l’acquisto della macchina per caffè automatica di Philips.

Nel mezzo si trovano molteplici occasioni per spendere molto poco, ad esempio il forno per pizza di G3Ferrari a 94 euro, oppure una friggitrice tradizionale di Moulinex a 59 euro, un ferro a vapore da 99, 179 o 249 euro, per scendere poi verso un economico asciugacapelli di Philips, il cui prezzo è di soli 34 euro. Questo e molto altro ancora vi attende solo da Mediaworld.