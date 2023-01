Iliad è fuori di testa, ancora 300GB per tutti quasi gratis ogni mese

Pochi dubbi in merito alla validità del progetto di Iliad sono arrivati durante questi anni. Il classico gestore che arriva per rubare clienti alla concorrenza lo fa in maniera semplice, proponendo promozioni di livello con prezzi bassissimi e soprattutto con una grande assistenza tecnica. Inoltre c’è una garanzia da parte di Iliad rispetto a tutti gli altri gestori che propongono delle offerte mobili: il prezzo non cambierà mai. Una volta sottoscritta la propria offerta, si può restare tranquilli proprio su questo, ovvero che il prezzo mensile da corrispondere sarà sempre lo stesso.

Iliad offre la sua promo da 150 giga in 5G ma anche la proposta da 300GB in 4G+ per un prezzo straordinario

A testimoniarlo sono le tante novità che sono state introdotte col tempo, le quali hanno riguardato nuove offerte e poi riproposte ciclicamente. In questo momento sul sito ufficiale ci sono due promozioni dedicate al pubblico, oltre a quella per la fibra ottica per la casa. La prima è quella che include 150 giga al suo interno in connessione 5G per navigare sul web, supportati da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e messaggi senza limiti. Il prezzo resta di 9,99 € al mese per tutti coloro che scelgono.

Segue poi anche l’altra proposta, quella che sta facendo tanto parlare vista la grande generosità.gli utenti che decidono di entrare in Iliad possono avere dalla loro parte la promozione solo dati del gestore, la quale al suo interno include 300 giga di traffico in rete 4G. Il prezzo è di 13,99 € al mese con il prezzo della scheda di 9,99 euro una tantum.