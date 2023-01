Happn, i migliori trucchi sull'app di incontri che nessuno ti dice

Happn è un’applicazione di incontri molto popolare utilizzata da milioni di persone in cerca della propria metà. Tuttavia questa nasconde trucchi e consigli che possono aiutare ad ottenere il massimo dal suo utilizzo. Scopriamoli insieme.

Happn: non dimenticare questi trucchetti!

Primo trucco: fare il primo passo. Non aspettare che lo faccia l’altra persona, agisci e fagli sapere che sei interessato.

Secondo trucco: utilizzare le foto del profilo per attirare l’attenzione degli altri utenti. Utilizza scatti che ti mostrino in modo divertente, unico e speciale, evitando di utilizzare cappelli o occhiali.

Terzo trucco: evitare di fissare appuntamenti a lunga distanza poiché hanno molte possibilità di fallire.

Quarto trucco: essere selettivi nella scelta degli utenti con cui si desidera comunicare e non avere aspettative troppo alte per gli appuntamenti. Ricorda che, come con qualsiasi app di incontri, ci sono sempre rischi e precauzioni da prendere per garantire la sicurezza personale. Dunque opta per un’uscita in luoghi pubblici e condividi informazioni personali solo quando ti senti a tuo agio e sicuro.

Quinto trucco: con Spotify puoi creare le tue playlist personalizzate, scoprire nuova musica e condividere i tuoi brani preferiti con amici e familiari. Inoltre, si può usare per trovare canzoni che piacciono al tuo partner, il che può essere un trucco utile per avere successo sull’app di incontri Happn.

Va detto poi che Happn utilizza il GPS del cellulare per stabilire corrispondenze con altri utenti che hanno attraversato lo stesso percorso, cosa che applicazioni come Tinder, Hinge e OKCupid non fanno.

In generale, seguendo questi trucchi e utilizzando l’app con intelligenza e tatto, la ruota girerà anche dalla tua parte!