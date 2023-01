I graffi sui denti dei dinosauri potrebbero rivelare ciò che hanno veramente mangiato. Per la prima volta, l’analisi della struttura del microusura dentale (DMTA) è stata utilizzata per dedurre le abitudini alimentari dei grandi teropodi, tra cui Allosaurus e T. rex.

Prendendo immagini 3D di singoli denti e analizzando lo schema dei segni incisi su di essi, i ricercatori hanno potuto ragionare su quali dinosauri potrebbero aver mangiato regolarmente cibi e prede più morbidi. Questa tecnica apre una nuova strada alla ricerca per la paleontologia, aiutandoci a comprendere meglio non solo i dinosauri stessi, ma anche l’ambiente e le comunità in cui vivevano.

Da “Fantasia” a “Jurassic Park“, il T. rex è stato visto come un terrificante predatore. Ma quante volte questo iconico dinosauro ha effettivamente mangiato le ossa? E che dire di altri dinosauri predatori che esistevano molto prima?

I ricercatori dell’Università di Tokyo, in collaborazione con i team dell’Università di Mainz e dell’Università di Amburgo in Germania, hanno utilizzato l’analisi della struttura della microusura dentale (DMTA), una tecnica di scansione per esaminare l’usura dentale topografica in dettaglio microscopico, su individui denti di dinosauro di oltre 100 milioni di anni fa per capire meglio cosa potrebbero aver mangiato.

“Volevamo testare se potessimo usare il DMTA per trovare prove di diversi comportamenti alimentari nei tirannosauridi (dal periodo Cretaceo, da 145 milioni a 66 milioni di anni fa) rispetto al vecchio allosauro (dal periodo Giurassico, da 201 milioni a 145 milioni di anni fa). fa), che sono entrambi tipi di teropodi“, ha spiegato la borsista postdottorato Daniela Winkler della Graduate School of Frontier Sciences.

Ecco come è stato possibile capirlo

“Da altre ricerche, sapevamo già che i tirannosauridi possono rompere e nutrirsi di ossa (dagli studi sulle loro feci e sui segni di morsi sulle ossa). Ma gli allosauri sono molto più antichi e non ci sono molte informazioni su di loro“.

Il DMTA è stato utilizzato principalmente per studiare i denti dei mammiferi, quindi questa è la prima volta che è stato utilizzato per studiare i teropodi. Lo stesso gruppo di ricerca dell’Università di Tokyo ha anche recentemente aperto la strada a uno studio sul DMTA nei dinosauri sauropodi giapponesi, famosi per i loro lunghi colli e code.

È stata scattata un’immagine 3D ad alta risoluzione della superficie del dente su una scala molto piccola di 100 micrometri (un decimo di millimetro) per 100 micrometri. Sono stati quindi utilizzati fino a 50 set di parametri della struttura della superficie per analizzare l’immagine, ad esempio la rugosità, la profondità e la complessità dei segni di usura.

Se la complessità era elevata, cioè c’erano segni di dimensioni diverse che si sovrapponevano l’un l’altro, questo era associato all’alimentazione di oggetti duri, come sull’osso. Tuttavia, se la complessità era bassa, cioè i segni erano più disposti, di dimensioni simili e non sovrapposti, ciò era associato all‘alimentazione di oggetti morbidi, come la carne.

In totale, il team ha studiato 48 denti, 34 di dinosauri teropodi e 14 di coccodrilli (moderni coccodrilli e alligatori), che sono stati usati come confronto. Il team è stato in grado di studiare i denti fossili originali e prendere stampi in silicone ad alta risoluzione, grazie ai prestiti forniti dai musei di storia naturale in Canada, Stati Uniti, Argentina ed Europa.