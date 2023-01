Il Sole è una presenza fondamentale per la vita sulla Terra, porta la luce, il calore e divide i nostri giorni e le nostre notti. Ma il sole è più di una semplice luce brillante nel cielo e un nuovo video della NASA rivela la sua superficie in continua evoluzione in uno straordinario time-lapse che dura 133 giorni.

Il nuovo video del sole, che la NASA ha pubblicato su YouTube il 5 gennaio, mostra la stella in un ciclo di quattro mesi dal 12 agosto al 22 dicembre 2022. Il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA ha catturato il vide.

Gli scienziati hanno quindi compresso il video in modo che tutti i 133 giorni occupino solo 1 ora del tuo tempo. Il video di Space.com ha compresso ulteriormente il time-lapse SDO, comprimendo tutti i 133 giorni di video solari in soli 2 minuti.

Puoi vedere il video completo di 1 ora su YouTube dal team del Goddard Space Flight Center della NASA. SDO osserva il sole con tre diversi strumenti, scattando una foto ogni 0,75 secondi.

Come funziona il Sole da vicino

“Questo lasso di tempo mostra foto scattate a una lunghezza d’onda di 17,1 nanometri, che è una lunghezza d’onda dell’ultravioletto estremo che mostra lo strato atmosferico più esterno del sole: la corona“, ha scritto la NASA in una descrizione del video su YouTube.

Nel video, puoi vedere regioni luminose e attive di plasma super caldo che si agita sulla superficie del sole mentre ruota sul suo asse, compiendo una rotazione completa ogni 27 giorni terrestri.

“I circuiti che si estendono sopra le regioni luminose sono campi magnetici che hanno intrappolato il plasma caldo e incandescente“, ha scritto la NASA. “Queste regioni luminose sono anche la fonte dei brillamenti solari, che appaiono come lampi luminosi mentre i campi magnetici si uniscono in un processo chiamato riconnessione magnetica“.

Potresti vedere alcuni momenti bui nel video. Quelli sono stati causati dalle eclissi della Terra e della Luna mentre passavano tra la navicella SDO e il Sole.