Sebbene tutti amiamo League of Legends, c’è qualcosa di diverso nel giocare ai giochi da tavolo.

Ci sono innumerevoli giochi da tavolo tra cui scegliere, con opzioni che diventano ogni giorno più creative. Ancora di più grazie alla stampa 3D, che ha rimosso molte limitazioni sugli accessori e ha permesso a creativi indipendenti di inventare nuovi concetti di gioco.

In questo elenco, abbiamo selezionato i migliori modelli di giochi da tavolo da stampare in 3D. Questi giochi sono creazioni originali della comunità dei creatori. Alcuni sono più basati sul tabellone di altri, ma tutti saranno molto divertenti e diversi da qualsiasi cosa tu abbia mai giocato prima.

Abbatti il nemico! (Fonte: Anubis_ via Thingiverse)

Crosshairs è un gioco di guerra ambientato nella prima guerra mondiale, in cui ogni giocatore è a capo di una flotta di aerei. I dischi che sostengono l’aereo rappresentano le altitudini aeree e fanno parte della strategia di gioco. Il gioco consiste nel cercare di distruggere la flotta nemica. Vinci la partita quando l’altro giocatore ha solo un aereo rimasto.

La maggior parte dei pezzi sono piastrelle piatte e saranno semplici da stampare, anche se i modelli aerei necessitano di supporti.

Impilali tutti (Fonte: Thomas H. tramite Printables)

Questo gioco è abbastanza semplice da non richiedere molte spiegazioni, ma è comunque divertente e stimolante. Partendo da una singola sedia, i giocatori a turno impilano le sedie, e il primo che fa cadere la struttura è il perdente. Le sedie hanno diversi modelli di schienale che offrono diversi modi per impilarle.

Macina i tuoi ingranaggi (Fonte: Sam_Gold via Thingiverse)

Questo è un gioco utile per comprendere la meccanica. Partendo dal Master Cog, l’ingranaggio con la freccia, ogni giocatore aggiunge a turno gli ingranaggi di collegamento alla propria linea, fino a quando non si incontrano con la linea dell’ingranaggio dell’altro giocatore.

Vinci facendo girare il Master Cog dell’altro giocatore nella direzione della sua stessa freccia, ma se fai un tentativo e sbagli, l’altro giocatore vince.

Devi stampare il tabellone di gioco e 16 ingranaggi (8 per ogni colore) per assemblare completamente questo gioco. Ti consigliamo di calibrare la tua stampante per ricreare accuratamente i sottili denti degli ingranaggi e assicurarti che gli ingranaggi siano stampati con pareti sufficienti per sopravvivere allo sforzo di un uso regolare.