Digitale Terrestre, se Rai e Mediaset non funzionano fai questo

La transizione verso il nuovo digitale terrestre si è conclusa lo scorso 20 dicembre 2022, con la chiusura dei canali TV che trasmettevano ancora con codifica Mpeg2. Questo cambiamento ha causato alcuni problemi di ricezione delle trasmissioni Rai e Mediaset per molti utenti.

Digitale Terrestre: cosa fare nel caso in cui Rai e Mediaset non dovessero funzionare

Per coloro che non si sono adeguati per tempo a questa data, la soluzione per risolvere i problemi di ricezione è l’acquisto di un apparecchio di ultima generazione compatibile con il nuovo digitale terrestre. Fortunatamente, ci sono molte opzioni disponibili online a prezzi accessibili. Ad esempio vi è il Decoder Edision Ping T2/C a buon prezzo e con ottime qualità. Si tratta di un dispositivo molto potente e capace di ricevere tutti i canali, anche in caso di segnale debole o disturbato.

Per coloro che possiedono già un apparecchio compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma non hanno effettuato un aggiornamento dei canali da molto tempo, la soluzione è la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Questa operazione può essere effettuata direttamente dal menù del proprio apparato di casa che riceve il segnale. In questo modo, verrà aggiornata la lista alla Numerazione LCN Nazionale più recente, permettendo di vedere di nuovo i canali Mediaset e Rai.

In generale, la transizione verso il nuovo digitale terrestre può causare problemi di ricezione per alcuni utenti, ma ci sono soluzioni disponibili per risolvere questi problemi senza dover spendere troppi soldi. Sia acquistando un apparecchio di ultima generazione, sia effettuando una semplice risintonizzazione dei canali del digitale terrestre, è possibile tornare a vedere tutte le trasmissioni Rai e Mediaset.