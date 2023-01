Una sorprendente spirale blu che ruota in un perfetto “vortice” è stata recentemente avvistata nel cielo notturno sopra le Hawaii. Ma non c’è ancora bisogno di temere un’invasione aliena.

La prima immagine è stata catturata dal Subaru Telescope in cima a Maunakea sulla Big Island delle Hawaii. Poco prima delle 4:45 del 18 gennaio, si poteva vedere un piccolo punto blu in mezzo a una coltre di stelle. Il punto si è esteso rapidamente fino a formare una massa rotante di colore blu brillante che emanava dal suo centro. È lentamente scomparso nel corso di circa 15 minuti.

Gli scienziati che aiutano a far funzionare il telescopio hanno affermato che il “misterioso vortice” era probabilmente dovuto a un lancio di SpaceX. “All’inizio di quel giorno, SpaceX ha lanciato un satellite in un’orbita terrestre media“, ha pubblicato il canale YouTube del telescopio. “Riteniamo che questo fenomeno sia correlato al suo dispiegamento orbitale“.

Non è la prima volta che succede

Ore prima in tutto il paese, SpaceX aveva lanciato un razzo GPS Falcon 9 dalla stazione della US Space Force a Cape Canaveral, in Florida. SpaceX, di proprietà di Elon Musk, ha contratti governativi con la Space Force. Secondo Space.com, sono state osservate spirali nel cielo anche dopo altri lanci di SpaceX. Potrebbe essere dovuto al fatto che il carburante extra viene scaricato dall’imbarcazione.

Il Subaru Telescope è gestito congiuntamente dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone e dagli Istituti Nazionali di Scienze Naturali. Poiché la vetta di Maunakea è sopra le nuvole e non c’è molto inquinamento luminoso sulle isole hawaiane, gli scienziati possono catturare immagini dello spazio straordinariamente chiare.

I funzionari delle Hawaii consentono ai paesi di tutto il mondo di utilizzare i telescopi in cima a Maunakea. Questa settimana, astronomi professionisti e dilettanti osserveranno allo stesso modo una rara cometa verde che passa vicino alla Terra.