Nei prossimi anni tutti i produttori di smartphone, Apple inclusa, saranno obbligati ad adottare lo standard USB-C per i propri dispositivi commercializzati in Europa, per questo motivo diventa fondamentale godere di una buona dotazione di cavi USB-C, utilissimi per il collegamento al PC e la ricarica. Su Amazon è stata lanciata un’offerta irrinunciabile.

Premete qui per collegarvi il prima possibile al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete così trovare i codici sconto Amazon in esclusiva e non perdere nemmeno una delle tantissime offerte che ogni giorno sono disponibili sul noto store di e-commerce.

USB-C, il cavo più economico del momento

Il cavo in promozione è uno dei più comuni, è infatti realizzato con corda intrecciata, dal design sicuramente molto bello da vedere e piacevole, lunghezza standardizzata di circa 1 metro, con alle estremità la USB type-C e dall’altra la USB 2.0, per una ricarica ad alta velocità fino a 2A, ed un trasferimento dati fino a 480Mbps.

Il prodotto è ovviamente compatibile con qualsiasi device in commercio, sia esso smartphone, tablet o monitor, il suo prezzo attuale presenta uno sconto del 43% rispetto al listino di 6,99 euro, nello specifico basteranno 3,99 euro per l’acquisto (LINK AMAZON).

Sempre sul medesimo store di e-commerce si possono trovare anche altre varianti dello stesso prodotto, con variazioni più che altro legate alla lunghezza, gli utenti possono acquistare modelli da 0,5 metri (a 3,99 euro), oppure passare a quelli da 2 e 3 metri, entrambi disponibili a 5,09 euro. L’acquisto può essere completato solamente su amazon per un periodo di tempo limitato, i dettagli sono tutti raccolti al link che vi abbiamo inserito, scegliete il prima possibile.