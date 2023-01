Apple offre il MacBook migliore al 30% di sconto su Amazon

Una grande offerta, un fantastico affare da prendere al volo. Questo è quanto potete trovare su Amazon proprio oggi che Apple propone il suo MacBook Air in offerta.

Il famoso notebook viene offerto ad un prezzo strepitoso, il quale va al di sotto in maniera netta rispetto al prezzo che trovate nello Store ufficiale di Apple. Lo sconto è considerevole: il 27% è stato detratto dal prezzo ufficiale di 1229 €, portandolo dunque a 899 € finali. Per riuscire ad acquistare il computer dovrete solamente aggiungerlo al carrello.

Le caratteristiche di questo notebook sono molto interessanti, dal momento che si tratta della versione 2020. Al suo interno c’è il nuovo chip M1, il quale in combinazione con 8 giga di RAM, 256 giga di memoria SSD, rende veramente al massimo. La tastiera e retro illuminata, mentre la diagonale del display è di 13″. Il design è in alluminio, per cui molto leggero.

Per acquistarlo basterà completare il tutto direttamente dalla pagina ufficiale di Amazon.